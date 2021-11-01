В Казани проведут татарстанский машиностроительный форум за 11 миллионов рублей

В Казани проведут татарстанский машиностроительный форум, включающий в себя XX юбилейную международную специализированную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Казань» и международный форум автомобилестроения «TIAF supported by Automechanika» с выставочной экспозицией за 11 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Мероприятие пройдет в МВЦ «Казань Экспо». В аренду будет взято несколько помещений с необходимым оборудованием. Организаторы должны будут подготовить не менее 11 кофе-брейков. Кроме того, будет организован VIP-обед. Планируется организация трансфера от гостиницы до места проведения мероприятия и обратно. Также запланировано проведение круглых столов, семинаров. Для мероприятия закупят 9 тыс. медицинских масок и один литр спиртового антисептика для рук. Заказчиком выступило Министерство промышленности и торговли РТ.

В следующем году в Татарстане планируют провести Российский венчурный форум. Мероприятие запланировано на 30—31 марта 2022 года. Его предложили провести НКО «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» и Российская ассоциация венчурного инвестирования.

Алексей Нечаев