В Челнах подписали новую программу защиты города от ЧП бюджетом в 6 млн рублей

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

После взрыва газа в доме 48/20 в Набережных Челнах приняли новую программу защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, программу подписал и.о. руководителя исполкома Илья Зуев.



Программа рассчитана на три года, а ее бюджет — 6 млн рублей. Рассчитывается повысить уровень защиты граждан от происшествий природного и техногенного характера, обеспечить безопасность на воде. Ожидается, что с помощью программы службы будут оперативно реагировать на происшествия и экстренно ликвидировать их, а жертв при ЧС не будет.

Угрозу для Челнов видят в подтоплениях, природных пожарах и сильных ветрах. В городе есть пожароопасные и взрывоопасные производства, объекты энергетики и ЖКХ, а это уже создает риски ЧС техногенного характера, сообщают Chelny.biz.

Фото: Сергей Афанасьев (архив)

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства города после взрыва газа в одном из жилых домов. Особое внимание при проверке будут обращать на неблагополучные квартиры.

Сейчас жители пострадавшего при взрыве дома живут в гостинице, их проживание оплачивается исполкомом Набережных Челнов. В понедельник в подъезде будет работать дополнительная техническая лаборатория, которая проверит работу газоснабжения. Лишь после проведения всех проверок жителей заселят. В настоящее время все 15 квартир 10-го подъезда уже заселили: жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Маргарита Головатенко