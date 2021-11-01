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Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства после взрыва газа в Челнах

08:46, 01.11.2021
Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства после взрыва газа в Челнах
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Челнов Наиль Магдеев поручил провести полную проверку газового хозяйства города после взрыва газа в одном из жилых домов.

Особое внимание при проверке будут обращать на неблагополучные квартиры, сообщила в соцсети Instagram пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В настоящее время жители пострадавшего при взрыве дома живут в гостинице, их проживание оплачивается исполкомом Набережных Челнов. В понедельник в подъезде будет работать дополнительная техническая лаборатория, которая проверит работу газоснабжения. Лишь после проведения всех проверок жителей заселят. В настоящее время все 15 квартир 10-го подъезда уже заселили: жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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