Спасатели в Татарстане обнаружили тело пропавшего рыбака

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня днем из реки Кама вблизи села Омары Мамадышского района в 19 метрах от берега и с глубины 6 метров спасатели вытащили тело рыбака, пропавшего 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Его тело обнаружили в 100 метрах от места происшествия. Погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности нахождения на водных объектах.

Лодка с двумя рыбаками перевернулась 28 октября. Один мужчина выплыл, а второй нет. На место происшествия выехали спасатели ЗПСО-5 Поисково-спасательной службы РТ. Ведутся поисковые работы.

Татьяна Леухина