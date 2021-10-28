В Мамадышском районе Татарстана спасатели ищут рыбака, упавшего с лодки
В Мамадышском районе Татарстана, вблизи населенного пункта Омары на реке Каме перевернулась резиновая лодка с двумя рыбаками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Один мужчина выплыл, а второй нет. На место происшествия выехали спасатели ЗПСО-5 Поисково-спасательной службы РТ. Ведутся поисковые работы.
На минувших выходных в Тукаевском районе Татарстана пропали трое рыбаков.
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