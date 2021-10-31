Казанцы заняли третье место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по плаванию в столице Татарстана

Пловцы из Казани завоевала «бронзу» в смешанной эстафете на дистанции 4х50 метров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В составе команды выступали Екатерина Кузнецова, Вячеслав Малковский, Александр Обшаров, Олеся Корчагина. Спортсмены пришли с результатом 1:42.63 и стали бронзовыми призерами турнира.

Фото: Максим Платонов (архив)

Золото завоевала московская команда. За нее выступали Степан Калабин, Всеволод Занько, Анастасия Журавлева и Розалия Насретдинова. Спортсмены проплыли дистанцию за 1:40.60. Серебро у команды Новосибирской области. Их результат — 1:40.83.

Россияне завоевали четыре золотые, 13 серебряных и 17 бронзовых наград на этапе Кубка мира на короткой воде.



Татьяна Леухина