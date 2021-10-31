Правительство РФ направило регионам еще около 750 млн рублей на расходы по соцконтрактам

В регионы России дополнительно направят средства для оказания помощи населению в форме социального контракта. Общая сумма составила более 749,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С помощью бюджетных средств будут осуществлены выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов. Финансирование получат 10 субъектов страны: Северная Осетия — Алания, Башкортостан, Чечня, Чувашия, Республика Алтай, Алтайский край, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.

Фото: duma.gov.ru

В сообщении российского правительства отмечается, что подобное субсидирование стартовало еще в прошлом году. Поддержку оказали 20 регионам страны.

В пятницу стало известно, что власти с 2022 по 2024 год выделят более 134 млрд рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Компенсацию получат граждане с доходим ниже прожиточного минимума в регионе.



Диана Жиленкова