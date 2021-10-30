Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в воскресенье
В Татарстане ночью и утром 31 октября ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ночью в республике похолодает до +2... +7 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +7... +12 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 1—2 ноября, в республике под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается спокойная теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше средних многолетних значений на 4—5 градусов.
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