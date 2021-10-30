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Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в воскресенье

15:32, 30.10.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о тумане ночью и утром в воскресенье
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ночью и утром 31 октября ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью в республике похолодает до +2... +7 градусов. Днем местами пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до +7... +12 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 1—2 ноября, в республике под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается спокойная теплая погода. Среднесуточные температуры воздуха в этот период будут выше средних многолетних значений на 4—5 градусов.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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