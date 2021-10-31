В КФУ рассказали о признаках и особенностях инсульта

Часто встречающиеся признаки инсульта: нарушения речи, походки, сознания и слабость конечностей. Эта болезнь чаще встречается у людей старше 60 лет. Об особенностях данного заболевания рассказала заведующая неврологическим отделением Университетской клиники КФУ Альфия Фасхутдинова.

Она отметила, что у людей широко распространено понятие «микроинсульт», однако, по словам врача-невролога, такого термина в медицине нет.



— Если говорить об ишемическом инсульте, существуют «малый» — лакунарный инсульт (закупорка сосуда небольшого диаметра), и инсульт с поражением крупных артерий, через которые осуществляется питание значительной части головного мозга. Неважно, какой вид инсульта у человека. Если у него обнаружено данное заболевание, это говорит о серьезных проблемах в организме, и следующий инсульт может быть «большим, — рассказала Фасхутдинова, добавив, что иногда инсульт может остаться незамеченным.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Один инсульт не всегда приводит к следующего. Всему виной — факторы риска.

— Когда маленьких очагов вследствие поражения мелких сосудов становится много, формируется лакунарный статус, который приводит к нарушениям когнитивной функции, — приводит слова эксперта пресс-служба КФУ.

Для того чтобы уберечь себя от инсульта, необходимо ежедневно контролировать уровни артериального давления, глюкозы в крови, холестерина, исключить вредные привычки — курение, алкоголь. Также нужна адекватная физическая нагрузка.

Инсульт может быть не только у пожилых. Его причинами у молодых могут быть врожденные аномалии сосудов, генетические заболевания.

Кроме того, инсульт может развиваться из-за повреждения сосудистой стенки в результате вирусной инфекции (в том числе COVID-19), которое может привести как к тромбозам, так и к разрыву артерий. Поэтому важно проводить профилактику вирусных инфекций в виде своевременной вакцинации.

В интервью «Реальному времени» главный внештатный специалист-кардиолог Приволжского федерального округа, заведующий кафедрой кардиологии КГМУ доктор медицинских наук Альберт Галявич отмечал, что COVID-19 серьезно увеличил число пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Татьяна Леухина