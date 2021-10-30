Умер легендарный диктор и телеведущий Игорь Кириллов

Фото: скриншот передачи

«Первый канал» сообщает, что не стало Игоря Кириллова — легендарного советского теле- и радиоведущего. Легендарному диктору было 89 лет, причина смерти не сообщается. Игорь Кириллов больше 30 лет вел программу «Время», он ассоциируется у многих с временами советского телевидения. Именно он первым сообщил в телеэфир новость о легендарном полете Юрия Гагарина.

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — говорится в сообщении. На сайте телеканала Кириллова называют обладателем самого узнаваемого голоса — и действительно, этот голос знают и помнят многие миллионы жителей России.

Людмила Губаева