«Газпром» и Молдавия продлили договор на поставку газа еще на пять лет

Молдавия продлила контракт по поставке газа с «Газпромом» еще на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба молдавского Министерства инфраструктуры и регионального развития на странице в Facebook.

В сообщении указано, что переговоры завершились в Санкт-Петербурге. Сторонам удалось достигнуть договоренности по ценам, аудиту задолженности и потребности дальнейшего диалога по установке платежного календаря.

Старт транзита топлива планируется 1 ноября этого года. Отмечается, что договор продлен по формуле цен, которую предложила молдавская сторона.

В прошлую пятницу парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. Позднее молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с польской PGNiG на пробную закупку 1 млн кубометров газа — это первая в истории страны покупка топлива из альтернативных источников.

Диана Жиленкова