На фоне спора с «Газпромом» Молдавия закупит 1 млн кубометров газа у польской PGNiG

Молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с польской PGNiG на пробную закупку 1 млн кубометров газа, сообщает «Интерфакс».



В истории Молдавии это первая покупка газа из альтернативных источников. В правительстве отметили, что приобретение этого газа проводится «для проверки возможности импорта газа из альтернативных источников и для уравновешивания низкого давления в системе подачи природного газа». Цена текущей сделки не сообщается. Тариф для граждан остался неизменным. Всего Energocom получила семь предложений.

Кабмин Молдавии сейчас ведет переговоры с Россией и «Газпромом», чтобы заключить долгосрочный договор на поставки природного газа. Закупка из альтернативных источников должна позволить «сохранить поставки природного газа потребителям», подчеркнули в правительстве.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в Молдавии ввели режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа. С таким предложением незадолго до этого выступила премьер-министр страны Наталья Гаврилица, по словам которой договоренности по голубому топливу с «Газпромом» нет. Кроме того, отсутствует и уверенность в ее достижении.



Позднее «Газпром» заявил, что намерен прекратить поставки газа в страну из-за долгов. Сейчас долг за поставленный газ составил 433 миллиона долларов.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что позиция «Газпрома» проста — она коммерческая, а глава государства пока не планирует телефонных разговоров с руководством Молдавии по поводу этой ситуации.

Маргарита Головатенко