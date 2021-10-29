На Кубани предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00

Фото: Максим Платонов

Предприятия общепита не будут работать на Кубани с 23:00 до 06:00 в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

— Организациям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу в соответствии с трудовым законодательством РФ, — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать с 1 ноября в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

Власти Пермского края в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом приостановили деятельность организаций во всех сферах, за исключением работы продовольственных магазинов, аптек, работающего навынос общепита и некоторых других сфер.



Алексей Нечаев