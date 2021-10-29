В Пермском крае объявили локдаун с 1 по 7 ноября

Фото: Максим Платонов

Власти Пермского края в связи с осложнившейся ситуацией с коронавирусом приостановили деятельность организаций во всех сферах, за исключением работы продовольственных магазинов, аптек, работающего навынос общепита и некоторых других сфер, сообщается на сайте регионального правительства.

— С 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае приостанавливается деятельность организаций во всех сферах. На этот период приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, где осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Исключение было сделано для сферы общепита, работающего навынос, аптек, магазинов продовольственных товаров или товаров первой необходимости, нотариальных контор, МФЦ, сферы ритуальных услуг и некоторых других.

Власти Татарстана, которые на прошлой неделе отказались вводить режим нерабочих дней раньше 30 октября, решили не ограничивать этот период установленным на федеральном уровне 7 ноября — нерабочие дни в Татарстане продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки. Такое объявление сделал республиканский оперштаб. Никаких комендантских часов не будет, но работу некоторых объектов в ночное время ограничат. С 23.00 до 06.00 в магазин или кафе сходить не получится. График работы общественного транспорта на период нерабочих дней не изменится.

Алексей Нечаев