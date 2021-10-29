В Кабмине РТ утвердили проект межевания участка БКК на улице Тихорецкой

Кабмин Татарстана утвердил проект межевания участка Большого Казанского кольца на улице Тихорецкой. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно документу, речь идет об участке дороги от улицы Технической до улицы Магистральной. Постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

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Вчера в исполкоме Казани сообщали, что для строительства БКК изымут еще 74 участка и расположенные на них объекты недвижимого имущества для первой очереди участка от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской в Приволжском районе.

В прошлом месяце подобной мере подвергся еще один участок площадью 108 кв. м по адресу 2-ая Тихорецкая, 10.

Диана Жиленкова