В Казани для строительства Большого Казанского кольца изымут еще 74 участка

В Казани изымут земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества в связи со строительством Большого Казанского кольца и 1-й очереди строительства участка от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковской Приволжского района. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, администрации Вахитовского и Приволжского районов должны уведомить владельцев участков об изъятии недвижимости в течение 10 дней. В свою очередь Комитет земельных и имущественных отношений должен заключить с правообладателями изымаемой недвижимости соответствующие соглашения.

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В перечень изымаемых участков входят:

СПК «Сад «Меховщик-1», участок №73;

С/т «Меховщик-1», участок №75;

С/т «Меховщик-1», участок №76;

С/т «Меховщик-1», участок №77;

С/т «Меховщик-1», участок №78;

С/т «Меховщик-1», участок №80;

С/т «Меховщик-1», участок №81;

С/т «Меховщик-1», участок №115 и др.

Всего в документе указаны 74 участка.



В прошлом месяце стало известно, что для строительства Большого Казанского кольца на участке от улицы Технической до улицы Магистральной изымут участок площадью 108 кв. м по адресу 2-ая Тихорецкая, 10.

Диана Жиленкова