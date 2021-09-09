Для строительства Большого Казанского Кольца изымут один земельный участок

Власти Казани изымут один земельный участок для строительства автодороги Большого Казанского Кольца (БКК) на участке от улицы Технической до улицы Магистральной. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Для строительства БКК изымут участок площадью 108 кв. м по адресу 2-ая Тихорецкая, 10.



В начале июля «Реальное время» выяснило, что ГКУ «Главтатдортранс» начало поиск подрядчика на новый этап Большого Казанского кольца (БКК). Сообщалось о планах расширить улицу Тихорецкую на участке от Технической до Магистральной и улицу Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева. Общая сумма тендера составляет без малого 3,5 млрд рублей.