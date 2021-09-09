Новости общества

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Для строительства Большого Казанского Кольца изымут один земельный участок

12:44, 09.09.2021
Для строительства Большого Казанского Кольца изымут один земельный участок
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Власти Казани изымут один земельный участок для строительства автодороги Большого Казанского Кольца (БКК) на участке от улицы Технической до улицы Магистральной. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Для строительства БКК изымут участок площадью 108 кв. м по адресу 2-ая Тихорецкая, 10.

В начале июля «Реальное время» выяснило, что ГКУ «Главтатдортранс» начало поиск подрядчика на новый этап Большого Казанского кольца (БКК). Сообщалось о планах расширить улицу Тихорецкую на участке от Технической до Магистральной и улицу Меховщиков на участке от Магистральной до Девятаева. Общая сумма тендера составляет без малого 3,5 млрд рублей.

ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также