Новости экономики

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В Татарстане утвердили новый минимальный потребительский бюджет — он увеличился

17:41, 30.07.2020
В Татарстане утвердили новый минимальный потребительский бюджет — он увеличился
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Кабинет министров Татарстана утвердил новый минимальный потребительский бюджет. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану за II квартал 2020-го установлена в 16 513 рублей. Данная сумма фактически отражает стоимость минимальной потребительской корзины.

Напомним, что размер минимального потребительского бюджета на I квартал 2020 года составил 16 217 рублей. Таким образом, бюджет во втором квартале увеличился на 296 рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем