В Татарстане утвердили новый минимальный потребительский бюджет — он увеличился
Кабинет министров Татарстана утвердил новый минимальный потребительский бюджет. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану за II квартал 2020-го установлена в 16 513 рублей. Данная сумма фактически отражает стоимость минимальной потребительской корзины.
Напомним, что размер минимального потребительского бюджета на I квартал 2020 года составил 16 217 рублей. Таким образом, бюджет во втором квартале увеличился на 296 рублей.ЭкономикаБанки Татарстан
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