В Татарстане увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета
В Татарстане утвердили новую стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Согласно документу, по Республике Татарстан за III квартал 2020 года стоимость величины минимального потребительского бюджета утверждена в размере 16 791 рубля.
Ранее стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану за II квартал 2020-го установлена в 16 513 рублей.
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