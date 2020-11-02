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В Татарстане увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета

15:03, 02.11.2020
В Татарстане увеличили стоимостную величину минимального потребительского бюджета
Фото: Официальный Татарстан

В Татарстане утвердили новую стоимостную величину минимального потребительского бюджета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Согласно документу, по Республике Татарстан за III квартал 2020 года стоимость величины минимального потребительского бюджета утверждена в размере 16 791 рубля.

Ранее стоимостная величина минимального потребительского бюджета в целом по Татарстану за II квартал 2020-го установлена в 16 513 рублей.

Общество Татарстан
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