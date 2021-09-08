В Татарстане утвердили прожиточный минимум на следующий год

В Татарстане прожиточный минимум на 2022 год составит 10 204 рубля. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Для трудоспособного населения он составит 11 122, для пенсионеров — 8 775 рублей, для детей — 10 245 рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале Кабмин Татарстана утвердил прожиточный минимум на 2021 год на душу населения в размере 9 955 рублей. Для трудоспособного населения он составит 10 622 рубля, пенсионеров — 8 423 рубля, детей — 9 995 рублей. Все расчеты делались на основе прогноза социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы.

Также сегодня в Татарстане установили ежемесячные денежные и иные виды выплат на 2022 год.



Татьяна Леухина