Казанские полицейские изъяли у жителей Тверской области почти 5 кг синтетического наркотика

В Казани инспекторы ГИБДД изъяли порядка 4,9 кг синтетического наркотика у находившихся в автомобиле жителей Тверской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Так, полицеские остановили на одном из постов машину для проверки документов. Ее водитель, а также пассажир начали себя подозрительно вести. Инспекторы решили провести личный досмотр, в результате чего нашли более 70 свертков, обмотанных изолентой, с неизвестным веществом.

Фото: 16.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Выяснилось, что преступники ехали по федеральной трассе со стороны Москвы в направлении Уфы. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

На прошлой неделе стало известно, что в Челнах будут судить челябинца за перевозку 50 кг наркосырья. Тот вину не признает.

Диана Жиленкова