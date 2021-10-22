В Челнах будут судить челябинца за перевозку 50 кг наркосырья

Фото: "Реальное время"

39-летнего жителя Челябинской области обвиняют в приготовлении к незаконному производству наркотиков в составе группы. Его дело уже направлено в Набережночелнинский горсуд, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



В мае текущего года обвиняемый был задержан на въезде в Набережные Челны на полицейском посту «Тула-1», при досмотре его машины «Лада Ларгус» обнаружили большую партию прекурсоров наркотических средств общим весом 50 кг.

По версии следствия, эту партию сырья для производства наркотиков задержанный ранее забрал в гаражном кооперативе в Сергиевом Посаде Московской области, по указанию своего подельника. Силовики считают, что в незаконную деятельность по производству наркотических средств мужчину вовлекли через интернет не позднее конца марта 2021 года.

Вину фигурант не признает. Суда он ждет под стражей.