В России чуть больше 1% беременных привились от COVID-19

В России всего лишь 1,3% беременных привились от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству Министерства здравоохранения РФ Романа Шмакова.

Он рассказал, что сейчас в России 760 тысяч беременных женщин. Из них сделали прививку только 9,6 тысячи человек. При этом 6% женщин от этого количества переболели коронавирусом. Специалисты считают, что прививка во время беременности защитит будущего ребенка.

Фото: Максим Платонов

Недавно глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что число беременных с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии и требующих реанимационной защиты, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Он призвал женщин вакцинироваться.





Дарья Акимова