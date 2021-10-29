В России за сутки подтвердили 39 849 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 39 849 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 8 432 546 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 29 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 30 462 человека, всего выздоровевших — 7 302 515 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 1 163 россиян, всего от инфекции скончались 236 220 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России был поставлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом — 40 096 человек.

Маргарита Головатенко