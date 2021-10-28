В России поставлен новый антирекорд по заболевшим коронавирусом — 40 096 человек

За последние сутки в России выявили 40 096 случаев заболевания коронавирусом — это максимум с начала пандемии. Всего заболевших по стране выявили 8 392 697 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 28 октября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 29 318 человек, всего выздоровевших по стране — 7 272 053 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 1 159 россиян, что тоже является антирекордом. Всего от инфекции скончались 235 057 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в России зарегистрировали 36 582 случая коронавируса.

Маргарита Головатенко