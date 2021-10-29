В Казани в выходные дни изменится расписание трамваев и троллейбусов

В Казани на следующей неделе изменится расписание трамваев и троллейбусов в период нерабочих дней. Об этом сообщил МУП «Метроэлектротранс» в своем telegram-канале.

С 1 по 3 ноября транспорт будет ходить по своему обычному расписанию будних дней. Однако 4, 5, 6 и 7 ноября трамваи и троллейбусы будут работать согласно воскресному графику. Пассажиров просят учитывать это, планируя поездки по городу.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Казани прекращают работу садоводческие маршруты общественного транспорта. С 30 апреля 16 автобусов ежедневно курсировали на шести маршрутах до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».





Дарья Акимова