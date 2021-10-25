В Казани с 1 ноября прекращают работу садоводческие маршруты общественного транспорта

В Казани с 1 ноября прекращают работу сезонные садоводческие маршруты общественного транспорта. Об этом заявил и.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 30 апреля более 718 тыс. пассажиров воспользовались этими автобусами. 16 автобусов ежедневно курсировали на шести маршрутах по наиболее востребованным направлениям. Они ездили до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик».

Фото: Максим Платонов

— Во всех автобусах, обслуживающих сезонные садоводческие маршруты, в ночное время проводится обработка салонов экологически безопасными дезинфицирующими средствами, рекомендованными Роспотребнадзором, сохраняющими свои свойства в течение суток после обработки, — отметил Хисамутдинов.

В Казани с 30 апреля возобновили работу шести садоводческих маршрутов. Расписание автобусов можно было посмотреть на сайте комитета по транспорту.



Алексей Нечаев