Казанский аэропорт запускает рейсы в Оренбург
Из Казани теперь можно улететь в Оренбург — с 1 ноября аэропорт возобновляет программу рейсов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из Казани самолет будет вылетать в 9.00. Из Оренбурга — в 8.00. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Оренбургской области на два часа опережает московское.
В аэропорту Казани планируют построить новый грузовой терминал модульного типа.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым