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Казанский аэропорт запускает рейсы в Оренбург

10:39, 29.10.2021
Казанский аэропорт запускает рейсы в Оренбург
Фото: realnoevremya.ru

Из Казани теперь можно улететь в Оренбург — с 1 ноября аэропорт возобновляет программу рейсов, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам. Из Казани самолет будет вылетать в 9.00. Из Оренбурга — в 8.00. Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Оренбургской области на два часа опережает московское.

Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Казани планируют построить новый грузовой терминал модульного типа.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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