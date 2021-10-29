У Aurus появился первый официальный партнер в Санкт-Петербурге

У люксового бренда Aurus появился первый официальный партнер в Санкт-Петербурге — ГК АВТОDOM. Документы о партнерстве были подписаны 28 октября, сообщает «Автостат».



В Санкт-Петербурге в связи с этим скоро обещает появиться большая галерея для демонстрации представительских люксовых авто. Открытие запланировано в первой половине следующее года, но запуск сервисного обслуживания клиентов начнут уже в 2021 году.

Шоурум же запланирован как отдельное здание в несколько этажей площадью 650 кв. м. Там будет представлена модельная линейка бренда, включая защищенные версии.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве бренд Aurus сейчас представляют компании «Панавто» и «Авилон», в скором времени дилерские центры планируют открыть и в других российских городах.

Маргарита Головатенко