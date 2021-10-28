В Татарстане Пенсионный фонд продолжит работать в обычном режиме в нерабочие дни

Фото: Максим Платонов

Пенсионный фонд Татарстана продолжит работать в прежнем режиме в период нерабочих дней. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ по РТ.

Прием граждан будет осуществляться с 1 по 3 ноября по предварительной записи. Все выплаты будут перечислены в доставочные организации без изменений. В праздничные дни, с 4 по 7 ноября, доставлять пенсию через почтовые отделения получателям будут в рабочий день, предшествующий выходному. График выплаты через кредитные учреждения и службу доставки остался такой же.

Почти все услуги ПФР можно получить, находясь дома, через свой личный кабинет на сайте организации. Если все-таки понадобится лично посетить фонд, то на прием нужно записаться заранее через личный кабинет или по номеру телефона +7(800)600-00-00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в ПФР сообщали, что период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсий.



Дарья Акимова