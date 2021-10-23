ПФР: период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсий

Фото: Максим Платонов

Период нерабочих дней не скажется на перечислении пенсионных выплат в финансовые и доставочные организации, заявили «Российской газете» в Пенсионном фонде (ПФР).

Сотрудники ПФР будут работать в период ограничений, и изменения могут коснуться лишь деятельности клиентских служб ПФР. Отделения «Почты России» с 30 октября по 7 ноября также будут работать по обычному графику за исключением 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября — государственный праздник, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут работать по графику субботы.

Фото: Максим Платонов

В России с 30 октября по 7 ноября будут нерабочие дни. Президент России Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении в стране нерабочих дней по 7 ноября с сохранением зарплаты за работниками. Глава государства уже подписал соответствующий указ, в котором поручил правительству страны и главам регионов определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в этот период и предусмотреть предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным НКО.



Алексей Нечаев