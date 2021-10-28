Обнародовавшего видео с пытками заключенных белоруса заочно арестовали

Сергей Савельев, который обнародовал видео с пытками в саратовской колонии, заочно арестован. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации в то время, пока тот сам сидел в колонии. Об этом сообщили в ГУМВД по Саратовской области.

По предварительным данным, белорус выехал за пределы России, и из-за этого его планируют объявить в международный розыск. Силовики выдвинули версию, согласно которой в период с 2018 года по декабрь 2020 года Савельев скопировал охраняемую законом компьютерную информацию и передал ее третьему лицу для распространения в СМИ, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В то же время в Кремле сообщили об отсутствии планов разбираться в причинах заочного ареста белоруса. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правительство не знает причин для подачи в розыск. Он отметил, что этим должны заниматься именно правоохранительные органы, передает ТАСС.

Несколько дней назад Сергея Савельева объявили в федеральный розыск. В начале месяца следователи начали проверку информации об издевательствах над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. Видеозапись с пытками опубликовал портал Gulagu.net.



Диана Жиленкова