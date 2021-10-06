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СК начал проверку данных о пытках заключенных в Саратовской области

12:28, 06.10.2021
СК начал проверку данных о пытках заключенных в Саратовской области
Фото: realnoevremya.ru

Следователи начали проверку данных об издевательствах над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области, рассказала «РИА Новости» старший помощник руководителя областного управления СК России Надежда Волошина.

— По новым сведениям о совершении противоправных действий в отношении осужденных, размещенным сегодня в СМИ, следственным органом организована проверка, по результатам которой будет принято соответствующие процессуальное решение, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru

Видеозапись с издевательством над заключенным, содержащимся в больнице, опубликовал портал Gulagu.net. Автор утверждает, что данная видеозапись была сделана в ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области. Генпрокуратура РФ начала проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области после сообщений о пытках и изнасилованиях в тюремной больнице.

Федеральная служба исполнения наказаний также проводит проверку. Для проверки достоверности информации директор ФСИН РФ Александр Калашников направил группу сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия

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