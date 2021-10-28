На гранты для малого и среднего бизнеса выделят 38,5 млрд рублей

На гранты для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от ограничений, связанных с COVID-19, будет выделено 38,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр утвердил объем средств и меры поддержки для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые больше всего пострадают от коронавирусных ограничений. Это сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений, НКО и другие. В правительстве считают, что это поможет частично покрыть часть выручки пострадавшим предприятиям и поддержать более 3 млн работников.

Заявки на гранты бизнес может подавать дистанционно начиная с 1 ноября этого года. Их приемом и обработкой займется Федеральная налоговая служба, а средства начнут поступать с 15 ноября.

Фото: pixabay.com

Ранее Мишустин рассказал, что правительство находится в процессе создания системы, которая позволит государству оказывать людям всю необходимую помощь проактивно, без традиционных справок и обращений в инстанции.

Дарья Акимова