В Казани утвердили перечень льготной категории граждан при оказании физкультурно-оздоровительных услуг

Фото: Максим Платонов

В Казани утвердили перечень льготной категории граждан в рамках проекта «Спорт — единое пространство». Об этом говорится в сборнике документов мэрии города.



Согласно постановлению исполкома, ветераны, дети-сироты, инвалиды Великой Отечественной войны и др., а также лица, подвергшиеся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС могут посещать групповые тренировки с инструктором АФК и индивидуальные занятия два раза в неделю. Все это на безвозмездной основе.

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По льготным ценам со скидкой 30% посещать индивидуальные занятия без тренера могут дети из многодетных малоимущих семей, ветераны войны и боевых действий, инвалиды III группы, неработающие пенсионеры по старости, ветераны труда, лица, награжденные знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России».

По льготным ценам со скидкой 10% посещать индивидуальные занятия без тренера могут лица, награжденные золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В прошлом месяце сообщалось, что в Татарстане 63% льготников отказываются от лекарств в пользу денег.



Диана Жиленкова