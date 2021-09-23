В Татарстане 63% льготников отказываются от лекарств в пользу денег — видео

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Льготники Татарстана до 1 октября должны выбрать форму предоставления набора социальных услуг. Статистика показывает, что 63% отказываются от лекарств в пользу денег, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Размер компенсации составляет чуть более 1,2 тыс. рублей в месяц. Однако стоимость назначаемых врачом лекарств может в несколько раз превысить эту сумму и составить несколько десятков, а порой и сотен тысяч рублей.

Некоторые льготники рассказывают, что прописанные им лекарства очень дорогие. В Минздраве Татарстана отмечают, что те, кто выбирают денежную компенсацию и без того были вынуждены покупать препараты за своей счет.

Специалисты напомнили, что лечение онкологии, например, может обойтись в миллионы рублей. если до 1 октября сделать выбор в пользу льгот, лечение будет бесплатным.

В августе сообщалось, что Татарстан получит более 57,6 млн рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Средства выделены из нераспределенного резерва федерального бюджета.



Татьяна Демина