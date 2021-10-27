В Татарстане 1 014 875 человек получили вторую прививку от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 26 456 человек, сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 27 октября провакцинировано 1 468 432 человека, 1 014 875 человек из них получили вторую прививку.



Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 174 человек. Всего в республике выявлено 30 057 случаев заражения инфекцией.



Алексей Нечаев