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В Татарстане 1 014 875 человек получили вторую прививку от COVID-19

13:03, 27.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане 1 014 875 человек получили вторую прививку от COVID-19
Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки прививку от коронавируса сделали 26 456 человек, сообщили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 27 октября провакцинировано 1 468 432 человека, 1 014 875 человек из них получили вторую прививку.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился у 174 человек. Всего в республике выявлено 30 057 случаев заражения инфекцией.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан

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