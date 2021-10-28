Галимова прокомментировала вопрос об установке датчиков в квартирах в связи с трагедией в Челнах

Фото: Олег Тихонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова ответила на вопрос о том, возможна ли в Татарстане установка в жилых домах устройств, чувствительных к газу, для предупреждения чрезвычайных ситуаций.

После взрыва в Набережных Челнах эксперты заявили, что для предотвращения таких случаев можно было бы устанавливать в домах специальные датчики, которые реагируют на выход газа. Оснащение ими одной квартиры, по приблизительным подсчетам, стоит около 5 тысяч рублей.



— Пока эта тема совершенно новая. Ее только начали обсуждать. В Госдуме предлагали принять аналогичный закон, чтобы семьям, которые не могут позволить себе купить такие датчики, их устанавливали бесплатно. Такая практика, кстати, в республике есть в плане пожаротушения. Есть датчики, которые устанавливаются и которые по тем результатам, которые представляет МЧС, оказывают существенную пользу своевременным информированием о пожарах. Очевидно, если мы в стране только за последние несколько дней столкнулись с большим количеством трагедий, связанных с газом, рассматривать эту тему, безусловно, есть смысл. С точки зрения финансирования, наверное, вначале муниципалитеты должны такой вопрос проработать. Пока какого-то выверенного решения по этому поводу нет, — рассказала Галимова.

Фото: прокуратура РТ

Взрыв в Челнах произошел вечером 25 октября. Пострадали пять человек, в том числе дети. Одна девушка погибла.

Мария Короткова