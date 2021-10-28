На второй этап строительства М-7 на участке обхода Нижнекамска и Челнов потратят 18,5 млрд рублей

Три года строительства за почти 19 миллиардов

Как стало известно «Реальному времени», второй этап строительства трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов потребует более 18,5 миллиарда рублей. Эту сумму выделят из федерального бюджета. Строительно-монтажные работы проведут на участке км 26+800 — км 55+300.

Пока ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» находится в поисках подрядчика, готового взяться за строительство трассы на участке в Татарстане. К работам он будет должен приступить в начале следующего года — 15 января 2022-го. Завершить строительство нового участка М-7 необходимо до 31 октября 2024 года.

Выделяемая на строительство дороги сумма распределяется на три года. В частности, на работы в 2022 году выделяется чуть более 4,8 миллиарда рублей, в 2023 году — 4,75 миллиарда. Оставшаяся сумма, 9,98 миллиарда, пойдет на строительство участка в 2024 году.



Пока ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» находится в поисках подрядчика, готового взяться за строительство трассы. Фото: yandex.ru

Чтобы расчистить территорию для строительства дороги, придется вырубить более 7,7 тыс. деревьев и кустарников. Снос зеленых насаждений запланирован в Шингальчинском, Иштеряковском и Пинячинском сельских поселениях. Однако в последний год строительства подрядчик проведет лесовосстановительные работы — высадит можжевельник обыкновенный, ольху, березы, ивы и тополя.

Снесут и прочие объекты, мешающие строительству: строения, ограждения и даже водонапорную башню. Кроме того, потребуется переустроить распределительные газопроводы и водопроводы, а также сети связи, электроснабжения. Понадобится и переустройство коммуникаций Куйбышевской железной дороги — подрядчик должен установить устройство сигнализации, централизации и блокировки на перегоне Бегишево — Никашновка.

Проектом предусмотрено строительство мостов через реки и ручьи. Их проложат через реки Авлашку, Аланку, Клятлинку, Аштылгу и Тимерсу. Кроме того, мост построят через Васильев ручей и еще один ручей, название которого не указано. Вместе с этим в водоохранных зонах рек и ручьев установят локальные очистные сооружения.

Для защиты примыкающих к автомагистрали населенных пунктов от шума автомобилей в них установят акустические экраны. Работы, правда, запланированы в самом конце этапа — в августе 2024 года.

Строительство предусмотрено в рамках развития скоростной магистрали Казань — Екатеринбург. Фото: rosavtodor.gov.ru

Со скоростью 120 км/час

Строительства трассы М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов предусмотрено в рамках развития скоростной магистрали Казань — Екатеринбург. Кроме того, появление новой дороги должно решить проблему ограниченности транспортной инфраструктуры, что, в свою очередь, поможет Камскому кластеру Татарстана.

О том, что Росавтодор получил положительное заключение на проектно-сметную документацию на второй этап строительства автодороги М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, стало известно еще в начале октября. Это было первое из двух положительных заключений.

Тогда Росавтодор рассказал, что общая протяженность обхода трассы будет больше 81 км, а сам проект будет реализовываться поэтапно. В его состав включено не только строительство нового участка дороги, но и шести искусственных сооружений, в том числе моста через Каму у села Котловка. Это, по задумке разработчиков проекта, поможет увеличить пропускную систему трассы М-7 «Волга».



Второе положительное заключение на строительство Главгосэкспертиза выдала неделю назад. Фото: rosavtodor.gov.ru

Второе положительное заключение на строительство второго этапа М-7 на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов Главгосэкспертиза выдала неделю назад. Речь идет об участке протяженностью 23,745 км. Ожидается, что автомобилисты на четырехполосной дороге смогут разогнаться до 120 км/час.



Для координации проекта строительства М-7 на участке обхода Нижнекамска и Челнов в Татарстане в начале июня 2021 года создали рабочую группу. Ее руководителем назначили министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, а его замом — начальника ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдара Мингазова.



Работы по проектированию первого и третьего этапов протяженностью 23,07 км и 33,66 км соответственно ведутся по графику, заверяли в августе в «Волго-Вятскуправтодоре». В Главгосэкспертизу России документы по ним направят в этом году.

Всего в состав автодороги Казань — Екатеринбург в границах Татарстана войдут три участка. Это уже обозначенная объездная дорога Нижнекамска и Челнов, а также два отрезка трассы М-7 «Волга» с 858-го по 987-й км и с 1070-го по 1166-й км.



Татьяна Демина