В Татарстане создали рабочую группу для координации строительства нового участка М-7

В Татарстане для координации проекта строительства дороги М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Челнов создали рабочую группу, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Руководителем группы назначили министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарита Ханифова, а его замом — начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона федерального дорожного агентства» Илдара Мингазова.

В состав рабочей группы вошли руководители исполкомов Заинского, Мамадышского, Мензелинского, Елабужского и Нижнекамского районов, гендиректор АО «Институт проектирования транспортных сооружений» Андрей Григорьев, первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев и другие.

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В мае исполком Казани постановил подготовить проект планировки объекта «Вознесенский тракт. Строительство участка от проспекта Победы до трассы М-7». Проект должны подготовить до 8 февраля 2023 года.

Маргарита Головатенко