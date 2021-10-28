На транспортировку отходов с несанкционированных свалок в Казани потратят более 1 млн рублей

На транспортировку и размещение отходов с несанкционированных свалок мусора с территории Советского района Казани потратят более 1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — администрация Советского района Казани. Отходы будут перевозить на полигоны для захоронения, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов.

Подрядчик должен утилизировать прочие опасные отходы до 29 декабря 2021 года. Подать заявку можно до 10 ноября, аукцион проведут на следующий день.

Фото: realnoevremya.ru

Также был объявлен тендер на содержание очистных сооружений на сетях ливневой канализации в казанском ЖК «Салават купере» — на эти цели потратят 10 млн рублей.

Маргарита Головатенко