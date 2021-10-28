На транспортировку отходов с несанкционированных свалок в Казани потратят более 1 млн рублей
На транспортировку и размещение отходов с несанкционированных свалок мусора с территории Советского района Казани потратят более 1 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Заказчик — администрация Советского района Казани. Отходы будут перевозить на полигоны для захоронения, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов.
Подрядчик должен утилизировать прочие опасные отходы до 29 декабря 2021 года. Подать заявку можно до 10 ноября, аукцион проведут на следующий день.
Также был объявлен тендер на содержание очистных сооружений на сетях ливневой канализации в казанском ЖК «Салават купере» — на эти цели потратят 10 млн рублей.
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