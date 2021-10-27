На содержание очистных сооружений на сетях ливневой канализации в ЖК «Салават купере» потратят 10 млн рублей

На содержание очистных сооружений на сетях ливневой канализации в казанском ЖК «Салават купере» потратят 10 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подать заявку на участие в тендере можно до 10 ноября. Специалисты должны будут произвести техническое обслуживание системы видеонаблюдения, мелкий ремонт на месте, демонтаж для проведения ремонтных работ и очистку ограждений. Работы будут проводиться на земельном участке с кадастровым номером 16:50:300305:47. Обслуживание будет производиться с момента заключения контракта по 31 декабря этого года.

На улице Деревня Универсиады в Приволжском районе Казани проведут ремонтно-восстановительные работы сети ливневой канализации. На эти цели потратят 4,4 млн рублей.

Алексей Нечаев