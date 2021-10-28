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АТОР: Туристы аннулировали 40% туров в Казань

02:23, 28.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
АТОР: Туристы аннулировали 40% туров в Казань
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Туристы аннулировали 40% туров в Казань на период длинных выходных. Отказы и перебронирование путевок коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Крыма, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Гостиницы Краснодарского края в среднем загружены на 70% на период длинных выходных. Они могли бы быть загружены на 90%, если бы не ограничения.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Тогда как по Казани, по информации их отельеров, аннуляция составляет 40%, — сказал Горин.

Новые продажи сократились из-за неопределенности о периоде действия локдаунов, приводит «РИА Новости» его слова.

Ранее Госкомитет по туризму РТ напомнил гостям республики об антикоронавирусных ограничениях в выходные дни с 30 октября по 7 ноября.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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