В России годовая инфляция с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97%

В России годовая инфляция за неделю с 19 по 25 октября ускорилась до 7,97% с 7,78% неделей ранее. Такие данные приводятся в обзоре «О текущей ценовой ситуации».

За неделю с 19 по 25 октября потребительская инфляция составила 0,28%. Рост цен на продовольственные товары несколько замедлился, составив 0,55% после 0,57% неделей ранее. В непродовольственном секторе темпы роста цен составили плюс 0,17%, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным Минэкономики России, промышленное производство превысило в сентябре текущего года допандемические показатели на 2,7%. По сравнению с сентябрем 2019 года объем промышленного производства вырос на 3,2%.



Татьяна Леухина