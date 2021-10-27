Общая задолженность россиян по кредитам в 2021 году достигла 23,9 трлн рублей

Россияне начали тратить на оплату своих кредитов почти половину годового дохода в пандемийном 2020 году. Их долг в 2021 году вырос до 23,9 трлн рублей, заявил председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.

Средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Показатель означает, сколько средняя семья отдает в процентах от годового дохода на погашение банковских кредитов, пояснил он.

— По состоянию на 1 июля 2021 года общий размер долга физических лиц достиг астрономической цифры в 23,9 трлн рублей, — приводит ТАСС его слова.

С начала года показатель вырос на 2,3 трлн рублей, а с 1 июля 2020 года — на 4,06 трлн рублей. Кредиты погашаются плохо. Это грозит массовым банкротством заемщикам, нестабильностью, неопределенностью, социальным напряжением, обратил внимание Момотов.

Ранее Нацбанк РТ сообщил, что по итогам первого полугодия микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в Татарстане, выдали гражданам и бизнесу 140,6 тыс. микрозаймов на общую сумму 1,7 млрд рублей. «Реальное время» выясняло, много это или мало.

Татьяна Леухина