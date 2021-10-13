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Татарстанские МФО за полгода выдали микрозаймов на 1,7 млрд рублей — много это или мало?

18:00, 13.10.2021
Татарстанские МФО за полгода выдали микрозаймов на 1,7 млрд рублей — много это или мало?

По итогам первого полугодия микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в Татарстане, выдали гражданам и бизнесу 140,6 тыс. микрозаймов на общую сумму 1,7 млрд рублей, сообщили в Нацбанке РТ. Всего в республике зарегистрировано 32 МФО.

Так, организации и индивидуальные предприниматели региона получили займы на общую сумму 443 млн рублей, что сопоставимо с объемом поддержки бизнеса прошлого года.

В Нацбанке напоминают, что перед заключением договора с МФО стоит проверить компанию на легальность. Также нужно убедиться, что она состоит в государственном реестре МФО — это можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Фото: iguides.ru

Татарстанские МФО за полгода выдали микрозаймов на 1,7 млрд рублей — это:

  • Средний размер займа в Татарстане составляет 12 тысяч рублей — и практически равен аналогичному показателю по России во II квартале 2021 года. В среднем россияне брали по 12,1 тысячи, сообщает ЦБ. Средний «займ до зарплаты» составил 8,1 тысячи.
  • На 3,5% меньше по количеству, но на 4% больше по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Столько же составляет портфель займов бизнесу Татарстана на начало третьего квартала 2021 года.
  • Больше, чем спишут россиянам в рамках механизма внесудебного банкротства, на 100 миллионов — им скостят 1,6 миллиарда рублей сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов. Всего было получено 12 тыс. обращений на упрощенную процедуру банкротства, из них 5 тыс. были удовлетворены.
Фото: Максим Платонов
  • Почти в восемь раз меньше, чем чистая прибыль российских МФО по итогам первого полугодия 2021 года — 13,2 млрд рублей.
  • 0,62% от общего портфеля займов российских микрофинансовых организаций — во II квартале 2021 года он увеличился до 287 млрд рублей.
  • На 7,3 миллиарда меньше задолженности, которую микрофинансисты продали коллекторам по сделкам цессии (уступки прав требований — по данным ЦБ, это 9 миллиардов.
Дарья Пинегина
Экономика Татарстан

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