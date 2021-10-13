Татарстанские МФО за полгода выдали микрозаймов на 1,7 млрд рублей — много это или мало?

По итогам первого полугодия микрофинансовые организации (МФО), зарегистрированные в Татарстане, выдали гражданам и бизнесу 140,6 тыс. микрозаймов на общую сумму 1,7 млрд рублей, сообщили в Нацбанке РТ. Всего в республике зарегистрировано 32 МФО.

Так, организации и индивидуальные предприниматели региона получили займы на общую сумму 443 млн рублей, что сопоставимо с объемом поддержки бизнеса прошлого года.



В Нацбанке напоминают, что перед заключением договора с МФО стоит проверить компанию на легальность. Также нужно убедиться, что она состоит в государственном реестре МФО — это можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Фото: iguides.ru

Татарстанские МФО за полгода выдали микрозаймов на 1,7 млрд рублей — это:

Средний размер займа в Татарстане составляет 12 тысяч рублей — и практически равен аналогичному показателю по России во II квартале 2021 года . В среднем россияне брали по 12,1 тысячи, сообщает ЦБ. Средний «займ до зарплаты» составил 8,1 тысячи.

. В среднем россияне брали по 12,1 тысячи, сообщает ЦБ. Средний «займ до зарплаты» составил 8,1 тысячи. На 3,5% меньше по количеству, но на 4% больше по сумме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столько же составляет портфель займов бизнесу Татарстана на начало третьего квартала 2021 года .

. Больше, чем спишут россиянам в рамках механизма внесудебного банкротства, на 100 миллионов — им скостят 1,6 миллиарда рублей сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов. Всего было получено 12 тыс. обращений на упрощенную процедуру банкротства, из них 5 тыс. были удовлетворены.

Фото: Максим Платонов

Почти в восемь раз меньше, чем чистая прибыль российских МФО по итогам первого полугодия 2021 года — 13,2 млрд рублей.

— 13,2 млрд рублей. 0,62% от общего портфеля займов российских микрофинансовых организаций — во II квартале 2021 года он увеличился до 287 млрд рублей.

— во II квартале 2021 года он увеличился до 287 млрд рублей. На 7,3 миллиарда меньше задолженности, которую микрофинансисты продали коллекторам по сделкам цессии (уступки прав требований — по данным ЦБ, это 9 миллиардов.

Дарья Пинегина