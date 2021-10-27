Минтруд РФ подготовил рекомендации по выходным при вакцинации от COVID-19

Минтруд России подготовил рекомендации по предоставлению выходных для россиян, сделавших прививку от COVID-19, и направил его в трехстороннюю комиссию по социально-трудовым отношениям (РТК). Об этом сообщили «РИА Новости».

Профсоюзы сообщили, что комиссия по этому вопросу соберется в пятницу, 29 октября. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россиянам, которые сделали прививку от коронавируса, нужно давать два оплачиваемых выходных. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководители исполнительных органов власти.

Фото: realnoevremya.ru

Также было объявлено, что регионы РФ могут самостоятельно принимать решение о предоставлении выходных дней гражданам при вакцинации от COVID-19. Сообщила об этом глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.



Дарья Акимова