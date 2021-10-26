Субъекты РФ вправе решать вопрос о предоставлении выходных работникам за вакцинацию от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Регионы РФ могут самостоятельно решать о предоставлении выходных дней гражданам при вакцинации от COVID-19. Изменения в федеральное законодательство вноситься не будут. Об этом заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

По ее словам, предложение носит рекомендательный характер, поэтому решение остается за субъектами. Святенко добавила, что если у работника наблюдается плохое самочувствие после прививки, то он может обратиться к врачу, который определит, действительно ли тот болен, передает «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин поручил губернаторам и руководителям предприятий обеспечить сотрудникам два выходных на вакцинацию с сохранением заработной платы.

Диана Жиленкова