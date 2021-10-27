Жители Казани пострадали от действий мошенницы
Вчера в отдел полиции «Савиново» обратилась 76-летняя жительница Казани. Она рассказала, что пострадала от действий мошенников на 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Ей позвонили с неизвестного номера. Ответив, женщина услышала невнятный голос, похожий на голос дочери. Звонившая рассказала, что она попала в ДТП и находится в больнице. Злоумышленница рассказала, что необходимо заплатить штраф, по этому поводу необходимо будет поговорить со следователем. После позвонила женщина, которая представилась следователем Ириной Фроловой. Она рассказала, что деньги необходимо завернуть в пакет и передать приехавшему курьеру. Женщина передала незнакомцу 50 тыс. рублей. После случившегося пенсионерка все же решила позвонить дочери, которая, как оказалось, не попадала в ДТП, а была в это время в командировке.
В этот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился житель Московского района Казани. Он также пострадал от некой Ирины Фроловой. Казанцу был причинен материальный ущерб в размере 400 тыс. рублей.
Недавно 84-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, отдав им полмиллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым