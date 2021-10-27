Жители Казани пострадали от действий мошенницы

Фото: Максим Платонов

Вчера в отдел полиции «Савиново» обратилась 76-летняя жительница Казани. Она рассказала, что пострадала от действий мошенников на 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Ей позвонили с неизвестного номера. Ответив, женщина услышала невнятный голос, похожий на голос дочери. Звонившая рассказала, что она попала в ДТП и находится в больнице. Злоумышленница рассказала, что необходимо заплатить штраф, по этому поводу необходимо будет поговорить со следователем. После позвонила женщина, которая представилась следователем Ириной Фроловой. Она рассказала, что деньги необходимо завернуть в пакет и передать приехавшему курьеру. Женщина передала незнакомцу 50 тыс. рублей. После случившегося пенсионерка все же решила позвонить дочери, которая, как оказалось, не попадала в ДТП, а была в это время в командировке.

Фото: Максим Платонов

В этот же день с аналогичным заявлением в полицию обратился житель Московского района Казани. Он также пострадал от некой Ирины Фроловой. Казанцу был причинен материальный ущерб в размере 400 тыс. рублей.

Недавно 84-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, отдав им полмиллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Алексей Нечаев