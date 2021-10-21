Пенсионерка из Казани отдала мошенникам полмиллиона рублей

84-летняя жительница Казани стала жертвой мошенников, отдав им полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Несколько дней назад на домашний телефон потерпевший поступил звонок. Злоумышленник представился адвокатом и сообщил, что ее внучку сбил автомобиль. Кроме того, она является виновницей в ДТП. Мошенник напугал пенсионерку, сказав, что ее внучке грозит лишение свободы сроком до 5 лет. Он предложил уладить этот вопрос за 1 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Сначала пенсионерка хотела позвонить дочери и узнать все обстоятельства происшествия, но злоумышленник запретил это, предупредив, что та находится на допросе. В итоге потерпевшая согласилась выплатить половину суммы. И только потом выяснилось, что адвокат был ненастоящий.

На данный момент силовики занимаются поиском причастных к преступлению лиц.

Несколько дней назад жительница Нижнекамска потеряла более 1,8 миллиона рублей после того, как связалась с мошенниками. Неизвестный позвонил ей и представился сотрудником банка, а также рассказал, что от ее лица поступила заявка на оформление кредита.



Диана Жиленкова